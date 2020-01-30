Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении
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RT на русском07:17

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«Государство не просило вас рожать». Оскорбительные высказывания российских чиновников

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Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

RT на русском07:17

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБК07:34

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

РИА Новости07:06

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ru06:59

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбление

Life.ru06:59

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъ07:56
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