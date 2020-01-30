Политика
Lenta.ruПутин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении.RT на русском07:17
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Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации о разделе имущества.
Космос
Арктическую станцию будущего построят на Ямале
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при обстреле в Ираке достигло 50
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Транспорт
РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта
Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Футбол
«Севилья» вылетела из Кубка Испании
"Мирандес" обыграл "Севилью" и вышел в 1/4 Кубка Испании.
Происшествия
Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Общество
В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса
Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Наука
Ученые получили лазерное излучение нового диапазона
Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики микроструктур Российской академии наук (РАН) впервые смогли получить лазерное излучение дальнего инфракрасного диапазона, которое наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Здоровье
На случай проявления коронавируса в Хабаровском крае подготовили 12 госпиталей
Как сообщила внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу, в настоящее время на территории Хабаровского края приведено в готовность двенадцать госпиталей, на случай распространения пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".