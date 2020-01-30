с чего всё началось

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.

Транспорт РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.

Здоровье Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Кино Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld 30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Экономика Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.

Наука Ученые получили лазерное излучение нового диапазона Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики микроструктур Российской академии наук (РАН) впервые смогли получить лазерное излучение дальнего инфракрасного диапазона, которое наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.