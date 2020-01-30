Политика
МедиазонаПутин поручил ужесточить ответственность за оскорбления
Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации». Такую идею он предложил по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), уточняется в сообщении.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении.RT на русском07:17
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Политика
В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины
В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Политика
Совет ЕС согласовал условия Brexit
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Происшествия
Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину
Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Политика
В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев
Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Согласно результатам опроса "Левада-центра", 48% жителей РФ с одобрением восприняли первые действия нового главы правительства Михаила Мишустина, пишет "Интерфакс".
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Наука
Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани
Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, снявшаяся в «Операции „Ы“»
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Гаджеты
DFI представила первые материнские платы с LGA 1200 для Comet Lake-S
Общество
СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск
Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия.
Экономика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Происшествия
Загадочное пятно. Найдены фото группы Дятлова за 5 минут до трагедии
Снимки, предположительно, были сделаны буквально за считанные минуты до трагедии. На них отчетливо видно некое пятно в небе.
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.