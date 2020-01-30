Политика

МедиазонаМедиазонаПутин поручил ужесточить ответственность за оскорбления

Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации». Такую идею он предложил по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), уточняется в сообщении.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении
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RT на русском07:17

Подробнее о событии

«Государство не просило вас рожать». Оскорбительные высказывания российских чиновников

ТАСС12:04

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъ07:56

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

РИА Новости07:06

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБК07:34

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ru06:59

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбление

Life.ru06:59

Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

RT на русском07:17
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Политика

В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины

В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Афиша Daily 09:15
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 08:15
Политика

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Известия 08:10
Происшествия

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
REGNUM 11:34
Общество

Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

РИА Новости 09:44
Политика

Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян

Lenta.ru 11:27
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 11:51
Политика

В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев

Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Эхо Москвы вчера в 10:30
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Происшествия

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
RT на русском 08:43
Политика

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Согласно результатам опроса "Левада-центра", 48% жителей РФ с одобрением восприняли первые действия нового главы правительства Михаила Мишустина, пишет "Интерфакс".
Инфорос 03:46
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

ТАСС 11:28
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Наука

Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани

Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.
Naked Science 28 января в 04:05
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Политика

Нетаньяху и помилованная Путиным Иссахар вернулись в Израиль

REGNUM 12:06
Происшествия

Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Газета.Ru 10:31
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
РИА Новости 10:34
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, снявшаяся в «Операции „Ы“»

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
News.ru 07:44
Футбол

«Спартак» официально представил Соболева

Газета.Ru 07:25
Гаджеты

DFI представила первые материнские платы с LGA 1200 для Comet Lake-S

3DNews вчера в 14:50
Общество

СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия.
Коммерсантъ 08:15
Экономика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Происшествия

Загадочное пятно. Найдены фото группы Дятлова за 5 минут до трагедии

Снимки, предположительно, были сделаны буквально за считанные минуты до трагедии. На них отчетливо видно некое пятно в небе.
ГТРК Южный Урал 07:17
Политика

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Вести.Ru вчера в 14:24
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