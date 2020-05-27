Общество
REGNUMПутин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая. Соответствующее распоряжение дал на совещании 27 мая президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта.Екатеринбург Онлайн11:09
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Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Происшествия
Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 17:40
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара хочет отсудить у Apple 2,6 млрд долларов
Недавно брат Пабло Эскобара стал звездой новостей с определёнными упрёками в адрес создателей сериала «Нарко», где его родственника якобы изобразили не в том свете.
Версия.Инфо 04:48
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Авто
Shelby GT500 Mustang образца 1967 года получил 900-сильный мотор
Представители компании Classic Recreations установили новый двигатель в Shelby GT500 Mustang 60-х годов прошлого века.
Car.ru 10:12
Хоккей
Зарплата игроков омского «Авангарда» превышает потолок зарплат КХЛ
Om1.ru 25 мая в 08:15
Космос
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей вчера в 08:53
Общество
У главы Удмуртии выявили коронавирус
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Здоровье
Вахтовики-сахалинцы попросили отменить для них обсервацию
Сахалинцы, работающие на острове вахтовым методом, попросили губернатора отменить для них обсервацию и ввести другие меры контроля в период пандемии.
РИА Сахалин-Курилы 02:42
Общество
В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 17:50
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей.
РИА Новости 12:35
Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза.
Российская газета 09:09
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Финансы
Россияне не перестают забирать валюту из банков
Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23