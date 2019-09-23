Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Транспорт Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась со своей девушкой В августе этого года 26-летняя американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников разрывом отношений с 29-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом ради отношений с 31-летней Кейтлин Картер.

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".

Футбол Севилья — Реал 0:1 Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП на Украине В Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.

Здоровье Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Происшествия В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.

Экономика Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста» Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.

Гаджеты Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.

Здоровье Прописанные лекарства могут стать бесплатными Пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные лечащим врачом.

Экономика Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой выше 80 тыс. руб. За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась приблизительно на десять процентных пунктов.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Армия и оружие Власти Нигера закупят вертолеты у России Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао.

Политика Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

Теннис Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.

Гаджеты Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз По словам представителя re:Store, за первые выходные продажи новых смартфонов Apple показали трёхкратный рост по сравнению с прошлогодними показателями.

Автоспорт Райкконен объяснил столкновение с Квятом Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.

Происшествия В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».