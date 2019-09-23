Экономика
РБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой
В августе этого года 26-летняя американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников разрывом отношений с 29-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом ради отношений с 31-летней Кейтлин Картер.
VSE42.RU вчера в 23:53
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Российская газета 03:25
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП на Украине
В Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.
RT на русском 02:29
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Здоровье
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru вчера в 19:53
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Армия и оружие
Израильские F-35 отбомбились с нулевой эффективностью
Avia.pro вчера в 23:13
Экономика
Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»
Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание
В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Гаджеты
Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX
Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.
3DNews 01:16
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
REGNUM вчера в 21:36
Здоровье
Прописанные лекарства могут стать бесплатными
Пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные лечащим врачом.
Вести.Ru вчера в 10:49
Экономика
Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты
Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой выше 80 тыс. руб. За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась приблизительно на десять процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие
Власти Нигера закупят вертолеты у России
Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао.
Политика Сегодня 03:42
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru вчера в 10:56
Гаджеты
Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
По словам представителя re:Store, за первые выходные продажи новых смартфонов Apple показали трёхкратный рост по сравнению с прошлогодними показателями.
Rambler News Service вчера в 15:02
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».
RT на русском 01:33
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01