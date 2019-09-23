Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

Политика Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Футбол Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Политика Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.

Футбол СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти) Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».

Армия и оружие На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.

Армия и оружие Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

Происшествия В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.

Кино Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.

Футбол «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, проиграв клубу из 4-го дивизиона «Колчестер» выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов. Клуб, выступающий в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии) обыграл «Тоттенхэм».

Футбол Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем» Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.

Общество Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, следует из проспекта Nordgold к размещению евробондов.

Политика Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

Происшествия Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле» Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Авто Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.

Происшествия В Кирове пресекли массовое убийство в школе В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.