Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
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