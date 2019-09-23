Экономика
RT на русскомПутин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
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Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Политика
Зеленский намерен пригласить президента США на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.
Росбалт 16:25
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
Соловьев вышел из себя в эфире из-за «либерального бреда»
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что у него был очень эмоциональный эфир в передаче на телеканале "Россия 1". Соловьев признался, что его настолько вывел из себя "либеральный бред про российскую историю", что он кричал и ударил по барьеру в студии.
Экономика сегодня вчера в 22:50
Экономика
В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России
Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».
Rambler News Service 09:33
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Политика
«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
Коммерсантъ 17:01
Политика
США объяснили невыдачу виз российской делегации
Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Lenta.ru 16:21
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Культура
Brit Awards откажется от гендерного разделения лучших исполнителей
Музыкальная премия Brit Awards собирается слить категории "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница" в одну.
ИА InterMedia 05:16
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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Хоккей
Тренера «Локомотива» Мактавиша отправили в отставку
Нового тренера ярославского «Локомотива» канадца Крэйга Мактавиша отправили в отставку.
АиФ-Верхняя Волга 05:06
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
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Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Технологии
В России внедрят систему идентификации абонентов по лицу и голосу
В России разрабатывают систему удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу, что ускорит внедрение виртуальных SIM-карт, пишут «Известия».
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Шоу-бизнес
Влюбленные Виторган и Нинидзе вышли в свет
Максим Виторган вместе Нино Нинидзе впервые открыто вышли вместе в свет. Пара не стеснялась позировать фотографам.
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В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
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Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
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