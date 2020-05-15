Общество
Российская газетаПутин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета. Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
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Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правда15:07
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Политика
Рогозин ответил на разработку в США «супер-пупер-ракеты»
Коммерсантъ 20:11
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Космос
Планетарные орбиты TRAPPIST-1 не смещены
В прошлом предполагалось, что планетарные орбиты планет будут выровнены с вращением звезды, но в настоящее время существует много известных примеров систем экзопланет, где планетарные орбиты сильно смещены относительно вращения центральной звезды.
AstroNews.ru 07:08
Армия и оружие
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
Ударная группа кораблей Шестого флота США покинула Арктику, где проводила учения совместно с британскими кораблями, сообщила в четверг пресс-служба Шестого флота США.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы 18:06
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов дал первое большое интервью о разводе с Ольгой Бузовой
Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки.
Вокруг ТВ вчера в 06:16
Театры
Александринский театр покажет онлайн-представление по сюжету Акунина
Александринский театр в Санкт-Петербурге занимается подготовкой перформанса по детективному сюжету российского писателя Бориса Акунина.
News.ru 07:10
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ вчера в 07:25
Футбол
Форвард «Челси» Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в АПЛ
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в английской Премьер-лиге, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:15
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Политика
В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте
Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.
REGNUM 19:35
Политика
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Политика
Помпео пообещал ввести новые ограничения в отношении Huawei
США продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei за угрозу нацбезопасности США и мировой стабильности, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:42
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Игры
В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla
Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 14:50
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе
Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания 10:38
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР 07:19
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00