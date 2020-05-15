Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета. Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
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Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Российская газета15:08

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19 в России

ФАН15:51

Путин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Life.ru15:34

Путин дал новые поручения по ситуации с COVID-19

Северпост16:05

Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену

Комсомольская правда15:07
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Политика

Рогозин ответил на разработку в США «супер-пупер-ракеты»

Коммерсантъ 20:11
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Космос

Планетарные орбиты TRAPPIST-1 не смещены

В прошлом предполагалось, что планетарные орбиты планет будут выровнены с вращением звезды, но в настоящее время существует много известных примеров систем экзопланет, где планетарные орбиты сильно смещены относительно вращения центральной звезды.
AstroNews.ru 07:08
Армия и оружие

Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику

Ударная группа кораблей Шестого флота США покинула Арктику, где проводила учения совместно с британскими кораблями, сообщила в четверг пресс-служба Шестого флота США.
РИА Новости вчера в 15:23
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы 18:06
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
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Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
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Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов дал первое большое интервью о разводе с Ольгой Бузовой

Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки.
Вокруг ТВ вчера в 06:16
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Театры

Александринский театр покажет онлайн-представление по сюжету Акунина

Александринский театр в Санкт-Петербурге занимается подготовкой перформанса по детективному сюжету российского писателя Бориса Акунина.
News.ru 07:10
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ вчера в 07:25
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Футбол

Форвард «Челси» Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в АПЛ

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в английской Премьер-лиге, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:15
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Политика

В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте

Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.
REGNUM 19:35
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Политика

В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Политика

Помпео пообещал ввести новые ограничения в отношении Huawei

США продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei за угрозу нацбезопасности США и мировой стабильности, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:42
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Игры

В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
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Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
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Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
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Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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