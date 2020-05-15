Общество

Life.ruLife.ruПутин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.
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Владимир Путин дал новые поручения в рамках борьбы с коронавирусом

РИА Сахалин-Курилы22:50

Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену

Комсомольская правда15:07

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19 в России

ФАН15:51

Путин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Life.ru15:34

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Российская газета15:08

Путин дал новые поручения по ситуации с COVID-19

Северпост16:05
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
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Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
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Здоровье

Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru вчера в 22:04
6
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Шоу-бизнес

Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара». Фотография сделана во время съемок в воде.
Культуромания вчера в 06:45
6
Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Наука

Ученые подтвердили связь роста уровня моря с деятельностью человека

Отмечается, что на быстрый рост уровня моря в последнее столетие может влиять в том числе изменение угла наклона оси вращения Земли, характер ее движения вокруг Солнца, а также другие факторы, в том числе «подъем» дна северных океанов, связанный с исчезновением ледников, которые покрывали планету 20 тыс. лет назад.
Известия 15:15
Хоккей

Овечкин: «Думаю, сезон НХЛ возобновится в июле»

Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, сказал Овечкин в прямом эфире Instagram певца Тимати.
Sport.ru 15:14
Общество

Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ 21:23
31
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск 05:10
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Биатлон

Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова

Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform 07:26
Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 23:13
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Политика

Fox News: Трамп возобновит выделение средств ВОЗ на уровне Китая

Президент США Дональд Трамп частично возобновит выделение денег Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 23:30
Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
35
Политика

Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 22:04
7
Общество

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду

Goroday.ru 22:48
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Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета 21:15
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Наука

В Китае назван новый очаг коронавируса в организме человека

Обнаружен новый источник распространения китайского коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:30
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Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 13 мая в 12:36
Спорт

Запутанные петли Корбут. Как «мама гимнастики» продала олимпийские медали

Аргументы и Факты 17:07
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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