Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.

Общество В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России. 1

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 1,6K

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Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 376

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 972

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил правительству и главам нескольких федеральных ведомств держать на контроле сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. 2,5K

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Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 72

Авто Tesla планирует обрушить цены на электрокары Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания. 102

Здоровье В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения. 4

Политика В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА НАСА приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, но под давлением сенаторов приглашение было отозвано, заявил замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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Здоровье Украинские больницы молчат о случаях заражения врачей коронавирусом Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители украинских больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом нового типа.

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Происшествия Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу в "По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок", - говорится в сообщении ведомства. 1