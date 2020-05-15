Общество
Российская газетаПутин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета. Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
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Кабмин внесет изменения в законы о спецоплатах соцработникам и повышении пособия на ребенка
Вечерняя Москвавчера в 15:08
Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правдавчера в 15:07
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Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Здоровье
В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 14:14
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 18:03
Экономика
ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
Политика
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
Общество
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
Законопроект о дистанционном образовании в России в пятницу, 15 мая, внесли в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 10:58
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Происшествия
В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров
Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:08
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Космос
Отложен запуск секретного американского космоплана
ToDay News Ufa 12:14
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Игры
Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima
Чемпионат вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе
Певица Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе на песню Daises.
МИР 24 вчера в 21:43
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Футбол
Мело: «Если Неймар не выиграет Лигу чемпионов с „ПСЖ“, ему надо возвращаться в „Барселону“»
Бывший игрок сборной Бразилии Фелипе Мело оценил переход форварда Неймара в «ПСЖ», который состоялся летом 2017 года.
Sport24.ru 16:42
Шоу-бизнес
Как живет первая жена Эмина Агаларова после развода
После свадьбы пара переехала в Москву. Жена подарила Агаларову близнецов Али и Микаила.
ТВ Центр 14 мая в 03:56
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Общество
Италия намерена снять ограничения на поездки в пределах ЕС с 3 июня
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует снять ограничения на въезд в страну и выезд из неё с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза.
RT на русском 13:16
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
Гаджеты
Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям
Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:38
Политика
Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.
ТАСС 15:23
Происшествия
Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 14 мая в 05:39
Наука
В Австрии создан квантовый радар
В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара.
Актуальные Новости 14 мая в 00:23
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вспомнила свой первый день на шоу «Дом-2»
Ольга Бузова сегодня решила вспомнить свой первый день на телевидении — в роли участницы телепроекта «Дом-2».
Вокруг ТВ вчера в 13:12