Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета. Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
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Президент России дал поручение внести поправки по доплатам соцработникам

Ёлдаш00:13

Социальные работники получат специальные доплаты

Челнинские известиявчера в 07:08

Кабмин внесет изменения в законы о спецоплатах соцработникам и повышении пособия на ребенка

Вечерняя Москвавчера в 15:08

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Российская газетавчера в 15:08

Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену

Комсомольская правдавчера в 15:07

Волгоградцы считают справедливой господдержку соцработников

Волгоградская правдавчера в 10:01

Путин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Life.ruвчера в 15:34
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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Здоровье

В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 14:14
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Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 18:03
Экономика

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
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Политика

Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16:02
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму

Законопроект о дистанционном образовании в России в пятницу, 15 мая, внесли в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 10:58
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
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Происшествия

В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров

Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
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Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:08
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Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
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Космос

Отложен запуск секретного американского космоплана

ToDay News Ufa 12:14
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Общество

В Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Игры

Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе

Певица Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе на песню Daises.
МИР 24 вчера в 21:43
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Здоровье

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
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Футбол

Мело: «Если Неймар не выиграет Лигу чемпионов с „ПСЖ“, ему надо возвращаться в „Барселону“»

Бывший игрок сборной Бразилии Фелипе Мело оценил переход форварда Неймара в «ПСЖ», который состоялся летом 2017 года.
Sport24.ru 16:42
Шоу-бизнес

Как живет первая жена Эмина Агаларова после развода

После свадьбы пара переехала в Москву. Жена подарила Агаларову близнецов Али и Микаила.
ТВ Центр 14 мая в 03:56
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Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
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Общество

Италия намерена снять ограничения на поездки в пределах ЕС с 3 июня

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует снять ограничения на въезд в страну и выезд из неё с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза.
RT на русском 13:16
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Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
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Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
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Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям

Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:38
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Политика

Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски

Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.
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Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 14 мая в 05:39
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Наука

В Австрии создан квантовый радар

В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара.
Актуальные Новости 14 мая в 00:23
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Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова вспомнила свой первый день на шоу «Дом-2»

Ольга Бузова сегодня решила вспомнить свой первый день на телевидении — в роли участницы телепроекта «Дом-2».
Вокруг ТВ вчера в 13:12
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