Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета. Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.

Здоровье В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. 4

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Экономика ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). 2

Политика Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков. 2

Происшествия В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». 2

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Здоровье Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса. 63

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Общество «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». 405

Политика Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. 36

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