Политика

КоммерсантъКоммерсантъВладимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Предприятие остановлено в 2010 году, с тех пор власти региона безрезультатно пытались добиться финансирования на ликвидацию последствий его деятельности. Теперь к работам будут привлечены войска химической защиты Минобороны, а Росгвардия возьмет промплощадку «Усольехимпрома» под охрану.
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Игорь Кобзев
В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары. Емкости оставлены в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.
— Игорь Кобзев, российский политикОбщественное телевидение России 08:12

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