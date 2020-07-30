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REGNUM
REGNUM

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.В источнике
Игорь Кобзевроссийский политик
В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары. Емкости оставлены в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.
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Известия

Сойти с ртути: президент поручил оперативно помочь Усолье-Сибирскому

Известия11:43
Байкал24

Игорь Кобзев попросил помощи у президента, и Путин не отказал

Байкал2409:36
РИА Новости

Путин ждет доклада о работе в Усолье-Сибирском через три месяца

РИА Новости07:42
РБК

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

РБК07:26
ИрСити

Кобзев попросил у Путина помощи с ликвидацией химического загрязнения в Усолье-Сибирском

ИрСити07:17
ТАСС

Путин заявил, что экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались

ТАСС06:25
Вести Иркутск

Владимир Путин поручил федеральным ведомствам оказать Иркутской области активное содействие в рекультивации территории «Усольехимпрома»

Вести Иркутск08:07

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Ведомости12:27
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США лишили целую страну доступа к еде и деньгам

Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru12:28
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Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что проверка депутатов Государственной думы на возможное наличие у них двойного гражданства или вида на жительство в других государствах не входит в компетенцию комиссии.
Комсомольская правда10:06
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК07:41
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