с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Политика ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня. 9

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 279

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 34

Общество В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. 89

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Гаджеты Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара.

Политика В МИД России выразили демарш послу Чехии Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.

Экономика В Ливане призвали МВФ не выдавать кредит правительству Бейрут, 1 июня 2020, 15:09 — REGNUM Оппозиционные деятели Ливана направили письмо руководству Международного валютного фонда (МВФ) с требованием не предоставлять стране финансирования.

Общество Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.

Здоровье Пермские медики, работающие в частных клиниках, смогут получить выплаты за работу с COVID-19 Жители, которые находились в контакте с зараженными COVID-19, находящиеся в группах риска и так далее, при появлении симптомов ОРВИ обращаются в такие медучреждения, где им оказывается помощь, — объяснила РБК глава Минздрава Оксана Мелехова.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 366

Финансы В США перестали верить в доллар Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. 13