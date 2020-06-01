Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.
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с чего всё началось
«Министерству здравоохранения обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению РФ»,— говорится в поручениях
 на сайте Кремля.
Коммерсантъ06:44

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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам

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Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

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Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению

Комсомольская правда06:28

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Путин разрешил россиянам лечиться не только от коронавируса

V1.ru05:57

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Газета.Ru07:00
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РИА Новости вчера в 06:45
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Политика

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В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
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Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Газета.Ru 10:57
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Общество

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Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
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Происшествия

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Здоровье

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

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Российская газета 30 мая в 21:42
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Общество

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В Пензенской области с 1 июня осуществляется переход на первый этап снятия ограничений.
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