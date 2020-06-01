с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Общество Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. 25

Политика Попова оценила риски при отмене карантинных мер в регионах Попова уточнила, что на 1 июня к первому этапу снятия ограничений в России перешли 24 региона, ситуация еще в 26 субъектах, по ее мнению, позволит им в скором времени также смягчить противовирусные меры. 1

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Происшествия Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.

Политика Лавров обсудил Сирию и Ливию с генсеком ООН Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Ливии.

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск». 430

Шоу-бизнес Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.

Общество McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник. 56

Общество Южноуральцы начали получать путинские пособия на детей Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. 5

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Политика В МИД России выразили демарш послу Чехии Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога. 1

Здоровье Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки. 682

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

Кино Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.