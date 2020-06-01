с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Политика Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США.

Происшествия Железнодорожный мост обрушился под Мурманском Железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился. 888

Гаджеты ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 76

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Культура Скончался украинский композитор Мирослав Скорик Ушёл из жизни украинский композитор, музыковед и дирижёр Мирослав Скорик.

Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 25

Здоровье Не только COVID-19: Врач назвал другие причины потери обоняния Во время пандемии коронавируса стало известно, что у многих инфицированных пациентов наблюдается такой симптом, как потерял обоняния или вкуса.

Футбол «Пршибрам» — «Славия» Прага: первый против последнего Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Чехии, в котором 2 июня «Пршибрам» принимает пражскую «Славию».

Общество Границы Черногории открылись для 130 стран Власти Черногории с 1 июня разрешили въезд в страну туристам из 130 стран. 1

Здоровье Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала фото сразу после родов Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов. 9

Общество В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 365

Происшествия СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 17

Баскетбол Пятикратный чемпион НБА попросил протестующих в США прекратить погромы Обладатель пяти чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман обратился к участникам акций протеста в США, начавшихся на прошлой неделе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда с просьбой использовать мирные способы выражать несогласие с властями и не мародерствовать.

Технологии В Android 11 добавят новые графические элементы управления системой умного дома Обновленный интерфейс может включать в себя ряд новых ярлыков как для оплаты товаров, так и взаимодействия с системой умного дома ― под общим названием «Быстрые элементы управления».

Футбол Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 6