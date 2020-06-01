Политика
РИА НовостиПутин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.
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с чего всё началось
«Министерству здравоохранения обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению РФ»,— говорится в поручениях на сайте Кремля.Коммерсантъ06:44
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Политика
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Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
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Ушёл из жизни украинский композитор, музыковед и дирижёр Мирослав Скорик.
Аргументы и Факты 15:08
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Здоровье
Не только COVID-19: Врач назвал другие причины потери обоняния
Во время пандемии коронавируса стало известно, что у многих инфицированных пациентов наблюдается такой симптом, как потерял обоняния или вкуса.
Актуальные Новости вчера в 10:12
Футбол
«Пршибрам» — «Славия» Прага: первый против последнего
Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Чехии, в котором 2 июня «Пршибрам» принимает пражскую «Славию».
Все про Спорт ру 15:37
Общество
Границы Черногории открылись для 130 стран
Власти Черногории с 1 июня разрешили въезд в страну туристам из 130 стран.
Вестник Кавказа 13:54
Здоровье
Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
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Политика
Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
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Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.
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Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
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Баскетбол
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Обладатель пяти чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман обратился к участникам акций протеста в США, начавшихся на прошлой неделе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда с просьбой использовать мирные способы выражать несогласие с властями и не мародерствовать.
РБК 15:02
Технологии
В Android 11 добавят новые графические элементы управления системой умного дома
Обновленный интерфейс может включать в себя ряд новых ярлыков как для оплаты товаров, так и взаимодействия с системой умного дома ― под общим названием «Быстрые элементы управления».
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.
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По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
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В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
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