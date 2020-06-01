с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 739

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 7

Здоровье В России появилось первое лекарство от коронавируса В России появилось первое лекарство от коронавируса. Согласно государственному реестру лекарственных препаратов, это «Авифавир».

Общество В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев. 260

Политика На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат» Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина отказалась от советского ядерного оружия в обмен на обещания поддержать её безопасность и территориальную целостность со стороны России, США, Великобритании, Франции и КНР. 6

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 247

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 18

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 184

Культура Клинская прокуратура выражает соболезнования в связи с кончиной бывшего прокурора Вячеслава Заболотнева Коллектив городской прокуратуры скорбит в связи с кончиной Вячеслава Геннадьевича Заболотнева и выражает искреннее соболезнование семье и близким покойного.

Политика Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими. 1

Происшествия В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 79

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Происшествия Больницу №14 в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал городскую больницу №14 на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и правил из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.