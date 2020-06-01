Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.
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с чего всё началось
«Министерству здравоохранения обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению РФ»,— говорится в поручениях
 на сайте Кремля.
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