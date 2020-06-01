с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае и это первое снижение ценника на устройство с момента его презентации в феврале.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 274

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 412

Гаджеты Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.

Общество Италия заявила о готовности принимать российских туристов с 15 июня Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границ, заявил глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано. 337

Наука В угольной шахте в Сербии обнаружили римский корабль Находку сделали на востоке Сербии. Корабль был построен в III веке нашей эры, сообщает портал «Популярная механика».

Кино Российский фильм «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии Зоопарк в Японии посадил в кафе плюшевых капибар для соблюдения дистанции Действие фантастического фильма, рассказывающего о противостоянии между человечеством и пришельцами, разворачивается в недалеком будущем. 23

Общество В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах. 222

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 11

Политика Путин отправил в отставку четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков. 12

Гаджеты «Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black «Тинькофф» запускает для новых клиентов возможность оформлять и пользоваться дебетовой картой Tinkoff Black без встречи с представителем и подписания договора. 2

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 643

Экономика Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале. 6

Общество В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте. 7