Общество

Крым 24Крым 24Путин предложил выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет

Прямой эфир послания транслируется на телеканале "Крым 24".
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с чего всё началось

Маткапитал продлят и увеличат на 150 тысяч рублей: Путин читает послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию — ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
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