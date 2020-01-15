Общество
Крым 24Путин предложил выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет
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с чего всё началось
Сегодня президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию — ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.Екатеринбург Онлайн03:30
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Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
Политика
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
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Меган Маркл, жена принца Гарри, была впервые замечена на публике после переезда в Канаду из Великобритании.
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Общество
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Спорт
ОКР присоединится к процессу между WADA и РУСАДА как третья сторона
Олимпийский комитет России в скором времени присоединится к процессу между WADA и РУСАДА как третья сторона.
Хоккей
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Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
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В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на десятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Космос
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Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Кино
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Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Шоу-бизнес
Неймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
Политика
Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
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