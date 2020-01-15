Сегодня президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию — ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.

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Путин предложил выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет

Политика Темп роста ВВП в России через год должен превысить мировой Сегодня в ходе обращения к Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году инфляция в стране составила 3%, при том что ориентир закладывался в 4%. Он подчеркнул также, что в 2021 году темп роста ВВП должен превысить мировой.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Политика Путин предложил вынести на обсуждение поправки к Конституции Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федерального собрания предложил вынести на обсуждение поправки к Конституции.

Общество Путин анонсировал новую систему оплаты труда медиков Новая система оплаты труда в здравоохранении начнет поэтапно внедряться в 2020 году, будет установлена фиксированная доля оклада в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Политика Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.

Космос В Индии создадут центр подготовки астронавтов Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.

Шоу-бизнес Неймар тайно встречается с русской моделью Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.