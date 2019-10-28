Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября. Под действие нового закона также должны попасть психотропные вещества.

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

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