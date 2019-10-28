Политика
Газета.RuПутин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля. Заняться данным вопросом предстоит премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Коммерсантъ06:24
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