В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием. Поручение правительству России подготовить и внести соответствующие поправки в российское законодательство дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

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