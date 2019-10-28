Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием. Поручение правительству России подготовить и внести соответствующие поправки в российское законодательство дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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