Политика
REGNUMПутин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием. Поручение правительству России подготовить и внести соответствующие поправки в российское законодательство дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Здоровье
Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край 05:30
Общество
Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей
Согласно исследованию, за июнь—август 2019 года уровень безработицы стал ниже в 56 регионах России, в восьми остался без изменений, а в 21 регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на оскорбления Ксении Собчак
Стало известно, что Кристина Асмус не оставила проклятия Ксении Собчак без внимания. Она ответила знаменитой ведущей в таком же стиле.
Актуальные Новости 06:39
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета 25 октября в 23:21
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
RT на русском 04:30
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 09:28
Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Евро-футбол.ру 04:43
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском вчера в 20:59
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
RT на русском 04:40
Армия и оружие
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»
Американский дипломат, экс-посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предложил укреплять Североатлантический альянс на южных рубежах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны РФ.
RT на русском 00:04
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва —Нижний Новгород, информирует РБК.
RT на русском 06:57
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан лучшим бюджетным чипом игрового назначения.
Игромания.ру вчера в 17:43