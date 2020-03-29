Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей

Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей. Соответствующую меру глава государства анонсировал в ходе своего обращения по ситуации с коронавирусом.
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Схема нового налога и законы о кредитах для бизнеса: Путин раздал поручения по мерам из своего обращения

Forbes01:51

Новый налог на вклады будет действовать только с 2022 года

Кузбасс Сегодня28 марта в 01:50

Власти решили не суммировать вклады в разных банках для налога на проценты

Говорит Москвавчера в 05:13

Кому во Владимирской области придется платить «налог на вклады»

ТВ Миг28 марта в 02:52

Новый налог на проценты коснется вкладов от 1 млн руб. без суммирования счетов

Интерфаксвчера в 05:15

Эксперт: За налогом на банковские вклады последует еще один

Deita.ru27 марта в 21:49

Греф обложит клиентов Сбербанка новым налогом

ИА "Реалист"27 марта в 18:18
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Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Российская газета 13:32
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ вчера в 10:07
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Космос

Астрономы обнаружили у ближайшей к Солнцу звезды «суперземлю»

Полный цикл вращения последней вокруг светила достигает 5,2 земных года. Выявить планету исследователям удалось вблизи Проксимы Центавра.
Актуальные Новости вчера в 02:46
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Компания 05:26
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 19:25
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Общество

Российские ритейлеры запретят принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
РИА Новости 15:25
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Кино

Телеканал AMC может завершить сериал «Ходячие мертвецы» на 12 сезоне

ToDay News Ufa 15:01
Происшествия

«Не успели нарушить карантин»: жители Урала о пожаре в коттедже

По словам Валерии, компания молодых людей сняла коттедж, чтобы устроить вечеринку.
РЕН ТВ 19:53
Происшествия

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Алтайском крае

Как сообщалось, накануне в Алтайском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом: он обнаружен у жительницы Барнаула, прибывшей из Доминиканы.
Интерфакс - Россия 11:40
Общество

В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 18:47
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
Экономика

Минск хочет получить от МВФ $900 млн на борьбу с коронавирусом

Напомним, 28 марта Госдеп США сообщил о готовности выделить Белоруссии $1,3 млн для борьбы коронавирусом COVID-19.
REGNUM 11:25
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Наука

Ученые из Швеции изобрели искусственную кожу

Шведские ученые изобрели материал, который заменит кожу человека. Материал называется плексиглас, он обладает свойствами эластичности.
Инвест-Форсайт 28 марта в 12:49
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Здоровье

Во Франции за сутки умерли свыше 400 заразившихся коронавирусом

Свыше 400 человек умерли во Франции за минувшие сутки от COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа), число летальных исходов превысило 3 тысячи.
ТАСС 13:51
Теннис

Уимблдон будет отменен впервые с 1945 года

Речь идёт об Уимблдоне, который отменят впервые с 1945 года.
ГЛАС.RU 03:07
Политика

Колокольцев представил нового руководителя УМВД по Приморью

RT на русском 12:10
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева показала свое фото без макияжа

Актриса из Нижнего Новгорода, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева решила порадовать своих поклонников очередным фото.
Время Н 09:29
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