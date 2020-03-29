Коронавирус
Московский КомсомолецПутин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей. Соответствующую меру глава государства анонсировал в ходе своего обращения по ситуации с коронавирусом.
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Власти решили не суммировать вклады в разных банках для налога на проценты
Говорит Москвавчера в 05:13
Новый налог на проценты коснется вкладов от 1 млн руб. без суммирования счетов
Интерфаксвчера в 05:15
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