Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей. Соответствующую меру глава государства анонсировал в ходе своего обращения по ситуации с коронавирусом.

Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей

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