Коронавирус
Московский КомсомолецПутин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей. Соответствующую меру глава государства анонсировал в ходе своего обращения по ситуации с коронавирусом.
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Новый налог на проценты коснется вкладов от 1 млн руб. без суммирования счетов
Интерфаксвчера в 05:15
Путин распорядился установить налог на доходы с вложений от миллиона рублей
Российская газетавчера в 06:14
Власти решили не суммировать вклады в разных банках для налога на проценты
Говорит Москвавчера в 05:13
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«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
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Наука
В легких мышей найдена новая группа иммунных клеток
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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
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