Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в законодательство и проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги.
Коронавирусная инфекция COVID-19 в октябре текущего года стала основной причиной смерти 58822 человек в России, следует из данных Росстата, Как пишет РИА Новости, ещё в 9912 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".