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Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в российские ценные бумаги

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в законодательство и проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги.
Ведомости
Путин также поручил создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по аналогии с системой страхования вкладов.
Smotrim.ru
Поручения президента необходимо выполнить до 15 июля 2022 года.
Компания
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ

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