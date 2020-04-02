Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств. Это следует из указа российского лидера, передает РИА Новости.
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Общество
Штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве пока могут только 2 категории
Полиция не может штрафовать за нарушение режима самоизоляции, пока не подписано соглашение правительства Москвы с МВД, а оно уже готово.
Радио 1 09:55
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
РИАМО 10:28
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса.
Lenta.ru 09:51
Финансы
S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов
Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.
Саминвестор 07:01
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала редкое фото с братом
24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала в Instagram редкое селфи с младшим братом - 19-летним Майклом.
Газета.Ru 08:58
Политика
Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ 10:07
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество
Нерабочую неделю в России могут продлить
Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, рассказал, чем занимается в изоляции.
Вести.Ru 09:17
Общество
Сбербанк и Mail.ru Group стали владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» стал частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, пишут «Ведомости».
Sostav.ru 10:25
Общество
В апреле пенсии и пособия жителям региона принесут на дом
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Газета.Ru 03:31
Происшествия
Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч
Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о том, что власти якобы закрывают город из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:33
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
РИА Новости 05:07
Энергетика
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
«Неизвестный гость»: кто пришел на помощь «Северному потоку–2»
На маршрут уложенного участка газопровода вышел ультрасовременный камнеукладчик.
BaltNews.ee 08:16
Политика
Россия поможет Сербии бороться с коронавирусом
Российская сторона направит в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
Новостной фронт 06:08