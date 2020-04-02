Коронавирус

Мурманский вестникМурманский вестникПутин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств. Это следует из Указа, опубликованного на сайте Кремля. Под действие поручения не подпадают транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.
Читать в источнике
Комментировать480

Подробнее о событии

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

Ведомости12:31

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

РИА Новости12:09

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Lenta.ru10:26

Путин поручил установить в регионах особый порядок передвижения россиян

Московский Комсомолец10:28

Путин поручил регионам ввести особый режим передвижения людей и транспорта

REGNUM10:26

Регионы установят особый порядок передвижения жителей и транспорта

РБК10:31

Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах

RT на русском10:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле

«АвтоВАЗ» рассказал о скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в апреле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 02:19
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru 12:33
Политика

Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Известия 11:16
Политика

Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»

Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Экономика

Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля

Цена на нефть марки Brent выросла до 36,29 долл. за баррель после новости о беседе президента США Дональда Трампа с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и призыва Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+ и достичь баланса на рынке нефти.
Свободная Пресса 12:58
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Происшествия

Что происходит на границе между Свердловской и Челябинской областями после усиления ГИБДД

74.ru 10:42
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона

1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Lenta.ru 14:54
Авто

«КамАЗ» выпустит «убийцу» ГАЗели

Самой легкой смогут управлять водители с категорией B, для остальных — потребуются права с категорией C. Первые две модели — конкуренты «ГАЗелям Next», а более тяжелые станут «убийцами» стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Live24 05:29
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Футбол

«Балтика» понижает зарплаты игрокам

Как ранее сообщал РБК Калининград, спортсмены «Балтики» зарабатывают в среднем по 200 тысяч рублей в месяц, а пять-шесть ведущих игроков — 350 тысяч.
РБК Калининград 09:59
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform 02:33
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Piter.tv 01:39
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Кино

«Тихое место 2» выйдет в прокат 4 сентября

Игромания.ру 12:42
Армия и оружие

План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса

На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Rusvesna.su 08:10
Спорт

Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Нева Спорт 14:42
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости вчера в 01:10
Шоу-бизнес

Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Woman.ru 05:49
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Общество

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное