Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств. Это следует из Указа, опубликованного на сайте Кремля. Под действие поручения не подпадают транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Политика Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом «Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.

Экономика Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля Цена на нефть марки Brent выросла до 36,29 долл. за баррель после новости о беседе президента США Дональда Трампа с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и призыва Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+ и достичь баланса на рынке нефти.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Спорт Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона 1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.

Авто «КамАЗ» выпустит «убийцу» ГАЗели Самой легкой смогут управлять водители с категорией B, для остальных — потребуются права с категорией C. Первые две модели — конкуренты «ГАЗелям Next», а более тяжелые станут «убийцами» стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Политика Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом «Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Футбол «Балтика» понижает зарплаты игрокам Как ранее сообщал РБК Калининград, спортсмены «Балтики» зарабатывают в среднем по 200 тысяч рублей в месяц, а пять-шесть ведущих игроков — 350 тысяч.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.