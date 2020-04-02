Коронавирус
Мурманский вестникПутин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств. Это следует из Указа, опубликованного на сайте Кремля. Под действие поручения не подпадают транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле
«АвтоВАЗ» рассказал о скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в апреле на максимально выгодных условиях.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Политика
Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Политика
Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»
Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Экономика
Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля
Цена на нефть марки Brent выросла до 36,29 долл. за баррель после новости о беседе президента США Дональда Трампа с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и призыва Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+ и достичь баланса на рынке нефти.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Что происходит на границе между Свердловской и Челябинской областями после усиления ГИБДД
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Авто
«КамАЗ» выпустит «убийцу» ГАЗели
Самой легкой смогут управлять водители с категорией B, для остальных — потребуются права с категорией C. Первые две модели — конкуренты «ГАЗелям Next», а более тяжелые станут «убийцами» стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Футбол
«Балтика» понижает зарплаты игрокам
Как ранее сообщал РБК Калининград, спортсмены «Балтики» зарабатывают в среднем по 200 тысяч рублей в месяц, а пять-шесть ведущих игроков — 350 тысяч.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Кино
«Тихое место 2» выйдет в прокат 4 сентября
Армия и оружие
План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Спорт
Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии
В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Шоу-бизнес
Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой
На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.