Коронавирус

9111.ru9111.ruПутин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. Соответствующее поручение в своем указе дал президент России Владимир Путин. Ознакомиться с документом можно на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать494

Подробнее о событии

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

Ведомости12:31

Путин поручил регионам ввести особый режим передвижения людей и транспорта

REGNUM10:26

Регионы установят особый порядок передвижения жителей и транспорта

РБК10:31

Путин поручил установить в регионах особый порядок передвижения россиян

Московский Комсомолец10:28

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

РИА Новости12:09

Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах

RT на русском10:26

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Lenta.ru10:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва 12:33
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 11:37
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Общество

McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно

Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.
REGNUM 13:25
Киберспорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру 10:41
Общество

Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн

Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 15:58
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Космос

Межзвездная комета Борисова развалилась на две части

До недавнего времени человечество знало о существовании только двух межзвездных объектов в Солнечной системе.
Ридус 15:47
Армия и оружие

В Иране отреагировали на заявление Трампа насчёт Ирака

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил 1 апреля, что к нему поступили сведения о планах Ирана атаковать военные базы США в Ираке.
REGNUM вчера в 15:38
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
РБК 07:58
Здоровье

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета 14:01
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Здоровье

В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.
Ugpressa.ru 11:44
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Shraibikus News 14:36
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском 11:00
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Политика

Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США

Демократическая партия США отложила съезд, где должны определить кандидата на выборы президента.
Коммерсантъ 15:51
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

Специалисты Университета Хопкинса, США, которые в реальном времени ведут учет статистических данных по пандемии коронавируса COVID-19, зафиксировали, что количество смертей в результате заражения превысило отметку 50 тыс. Общее количество людей, у которых обнаружили коронавирус, превысило 1 млн.
РБК 15:25
Экономика

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Футбол

Дриусси: я бы хотел вернуться в «Ривер Плейт»

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что он хотел бы вернуться в свой бывший клуб «Ривер Плейт».
Чемпионат 16:32
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Гаджеты

Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

The GEEK вчера в 11:10
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное