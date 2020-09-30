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RT на русском
RT на русском

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. По его словам, незаконные рубки — застарелая проблема.В источнике
С чего всё началось
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся
 слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
Подробнее о событии
RT на русском

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

RT на русском04:31
РБК

Путин предложил ввести в регионах должность главного лесного инспектора

РБК05:31
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Правительство намерено запретить экспорт необработанной древесины

РИА Новости04:59
ТАСС

Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины

ТАСС03:34
Известия

В России предложили запретить экспорт необработанной древесины

Известия05:19
Интерфакс

Путин предложил ввести должности региональных лесинспекторов

Интерфакс03:53
URA.Ru

Путин запретил вывозить из России необработанный лес

URA.Ru03:38

В США создали роботизированную ткань

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Трамп и Байден провели первые дебаты в США

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«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

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Известиявчера в 15:59
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

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Аргументы и Фактывчера в 12:09