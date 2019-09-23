Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин поручил выдавать ипотеку под 2%

Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации. В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.
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На Дальнем Востоке молодые семьи ждут условия 2-процентной ипотеки

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Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВ23 сентября в 03:25

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Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

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Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новости23 сентября в 03:20
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Газета.Ru 03:03
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Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

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