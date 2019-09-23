Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин поручил выдавать ипотеку под 2%

Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации. В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.
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