Экономика
ТВ ЦентрПутин поручил выдавать ипотеку под 2%
Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации. В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.
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