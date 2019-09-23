Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации. В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Политика Кремль отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам Невыдача Вашингтоном виз российским дипломатам требует жестких мер как со стороны Москвы, так и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября.

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Политика Борис Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов Предприниматель Борис Титов объяснил, что суд поступает необъективно при рассмотрении декларации главы компании "Усть-Луга".

Происшествия Сторонников якутского шамана задержали в Иркутске Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.

Политика Спикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что зарплата у депутата столичного парламента составляет примерно 200 тысяч рублей.

Авто В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.

Происшествия Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Авто Toyota Land Cruiser 200 обзавелся улучшенной защитой от угона На российском рынке стартовали продажи обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 200, однако изменений для модели подготовили совсем немного.

Политика Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Недвижимость Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.

Футбол Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Происшествия Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.