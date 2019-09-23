Экономика
RT на русскомПутин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Взгляд.ру 03:21
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Здоровье
Диетологи назвали продукты, замедляющие старение
ТК Звезда вчера в 03:51
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.
Известия 04:13
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали, почему ВВС России так опасны
Су-57 По словам обозревателя американского издания The National Interest Эвана Готтесмана, МиГ-29, Су-27 и его производные создавались в качестве ответа на американские и европейские самолеты четвертого поколения, такие как F-15, F-16, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
ПолитРоссия 22 сентября в 11:46
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Авто
«Сбербанк» начнет продавать автомобили
АвтоВести 04:36
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Культура
Во Франции женщина обнаружила шедевр Ренессанса над кухонной плитой
Реальное время 08:48
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет предметной и «мощной».
Rambler News Service 04:01
Футбол
Роман Широков: «А чем рискует Карпин? Вернется в „Спартак“ как мессия»
Если исходить из слов руководства, в «Спартаке» доверяют тренеру.
Спорт-Экспресс 11:30
Политика
Трамп пообещал миру, что США не станут социалистической страной
Президент США Дональд Трамп пообещал с трибуны Генассамблеи ООН, что его страна никогда не станет социалистической.
Московский Комсомолец 12:02
Экономика
В Курской области планируют снизить транспортный налог
Никто не сказал мне, что в 2017 году была существенно увеличена ставка транспортного налога.
Курск сегодня 07:09
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Армия и оружие
Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США
Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.
Слово и Дело 09:03
Общество
Актеры и режиссеры обратились к Медведеву из-за «московского дела»
Актеры, режиссеры, писатели и журналисты написали открытое письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой освободить волонтера, одного из фигурантов дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло.
Ведомости 10:41
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.
News.ru 11:47
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57