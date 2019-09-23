Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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