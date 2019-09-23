Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Армия и оружие Американские СМИ рассказали, почему ВВС России так опасны Су-57 По словам обозревателя американского издания The National Interest Эвана Готтесмана, МиГ-29, Су-27 и его производные создавались в качестве ответа на американские и европейские самолеты четвертого поколения, такие как F-15, F-16, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Общество В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Политика Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет предметной и «мощной».

Политика Трамп пообещал миру, что США не станут социалистической страной Президент США Дональд Трамп пообещал с трибуны Генассамблеи ООН, что его страна никогда не станет социалистической.

Экономика В Курской области планируют снизить транспортный налог Никто не сказал мне, что в 2017 году была существенно увеличена ставка транспортного налога.

Футбол По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.

Армия и оружие Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.

Общество Актеры и режиссеры обратились к Медведеву из-за «московского дела» Актеры, режиссеры, писатели и журналисты написали открытое письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой освободить волонтера, одного из фигурантов дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Политика Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.

Политика Полиция получила право объявлять гражданам предостережение Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Авто Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.