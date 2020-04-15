Коронавирус
ИА Красная ВеснаПутин поручил выделить 23 млрд для поддержки российских авиакомпаний
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку российским авиапредприятиям на сумму 23 млрд рублей. Об этом он сообщил 15 апреля в выступлении перед началом совещания с правительством РФ.
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Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
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