Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

Путин поручил кабмину РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета в размере 41,7 млрд рублей на оказание поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, "в том числе на сохранение уровня оплаты труда не ниже уровня 2019 года".
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41,7 млрд рублей выделят образовательным и научным организациям РФ

Русская Планета11 июня в 16:04

Путин дал поручения по поддержке образования

Коммерсантъ11 июня в 13:16

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в образовательных и медучреждениях

ТАСС11 июня в 11:50

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах

News.ru11 июня в 12:13

Путин поручил выделить около 42 миллиардов рублей на образовательные и медицинские организации

Эхо Москвы11 июня в 12:06

В Кремле объявили, сколько выделят на поддержание зарплат врачей и учителей

ИА Красная Весна11 июня в 13:06

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

РЕН ТВ11 июня в 11:47
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
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Происшествия

Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

BFM.ru 11 июня в 14:48
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на газораспределительной станции в Казани.
ТАСС 09:24
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Политика

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом».
Известия 08:50
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
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Политика

НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями

Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия вчера в 11:14
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Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищениях протаранил машину Росгвардии

РИА Новости 08:03
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Происшествия

В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:19
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11 июня в 11:56
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

За актера Ефремова вступился Гоша Куценко.
Evo-rus.com 10:25
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии британских инструкторов в Донбасс

ИА Новороссия 07:03
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Общество

В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:31
Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
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Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Спавшее 13 тысяч лет вулканическое плато Айфель в Германии стало просыпаться и проявлять повышенную активность, сообщают геологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Невады (США).
МедиаПоток 05:03
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Происшествия

Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом из-за ДТП со смертельным исходом, не вызывал нарколога для снятия ломки (абстинентный синдром), заявила адвокат Елизавета Шаргородская.
Вести.Ru 10:50
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
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Общество

Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников

Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
Взгляд.ру 10:30
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Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Общество

Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка

Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
ИА Красная Весна 07:11
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Футбол

Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Экспресс газета 05:31
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
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