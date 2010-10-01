Путин поручил кабмину РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета в размере 41,7 млрд рублей на оказание поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, "в том числе на сохранение уровня оплаты труда не ниже уровня 2019 года".

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

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Происшествия В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

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