Экономика
РЕН ТВПутин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах
Путин поручил кабмину РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета в размере 41,7 млрд рублей на оказание поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, "в том числе на сохранение уровня оплаты труда не ниже уровня 2019 года".
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Путин поручил выделить около 42 миллиардов рублей на образовательные и медицинские организации
Эхо Москвы11 июня в 12:06
В Кремле объявили, сколько выделят на поддержание зарплат врачей и учителей
ИА Красная Весна11 июня в 13:06
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Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru 11 июня в 14:48
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на газораспределительной станции в Казани.
ТАСС 09:24
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом».
Известия 08:50
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Политика
НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями
Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия вчера в 11:14
Происшествия
В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:19
Игры
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved
МонаВиста 11 июня в 11:56
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
За актера Ефремова вступился Гоша Куценко.
Evo-rus.com 10:25
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии британских инструкторов в Донбасс
ИА Новороссия 07:03
Общество
В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19
Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:31
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
Общество
В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Спавшее 13 тысяч лет вулканическое плато Айфель в Германии стало просыпаться и проявлять повышенную активность, сообщают геологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Невады (США).
МедиаПоток 05:03
Происшествия
Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом из-за ДТП со смертельным исходом, не вызывал нарколога для снятия ломки (абстинентный синдром), заявила адвокат Елизавета Шаргородская.
Вести.Ru 10:50
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
Общество
Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников
Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
Взгляд.ру 10:30
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Общество
Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка
Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
ИА Красная Весна 07:11
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%
Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04