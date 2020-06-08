Экономика
ИА Красная ВеснаПутин поручил выделить «Росагролизингу» миллиарды рублей
Выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга» до 25 июня поручил правительству президент России Владимир Путин, 7 июня сообщает пресс-служба Кремля.
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Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники
Парламентская газета12:36
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Политика
Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" академику РАН, сопредседателю рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Хабриевой Талии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:51
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США
Фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева продан в прокат на территории США.
News.ru 11:17
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Госдуме РФ предложили установить минимальную почасовую оплату труда
Представители партии ЛДПР предложили установить минимальную почасовую оплату труда в России.
Версия.Инфо 01:49
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Политика
Демократы представили законопроект о реформе полиции США
Демократы конгресса США в понедельник, 8 июня, обнародовали законопроект о масштабной реформе полиции на фоне протестов, вспыхнувших по всей стране из-за гибели афроамериканца при задержании.
Известия 12:39
Футбол
РФС хочет отказаться от нынешнего принципа выбора судей на матчи РПЛ
По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после возобновления РПЛ в лиге могут отказаться от географического принципа при выборе судей на игру.
LiveSport.ru 08:49
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Наука
Петербургские ученые открыли новый минерал
Российская газета 11:37
Происшествия
Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство.
Газета.Ru 09:46
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Происшествия
Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Коммерсантъ 13:17
Общество
Брайтон-Бич в Нью-Йорке взяли под охрану русскоязычные байкеры
RuNews24.ru 10:39
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза рассказал об истинном характере актера
Экспресс газета 10:57
Футбол
Победителя футбольной Лиги чемпионов выявят в Лиссабоне
Отмечается, что в Португалии, возможно, изменят формат Лиги чемпионов — победители противостояний на всех стадиях будут определяться в одном матче.
News.ru 06 июня в 19:04
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25