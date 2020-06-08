Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин поручил выделить «Росагролизингу» миллиарды рублей

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Выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга» до 25 июня поручил правительству президент России Владимир Путин, 7 июня сообщает пресс-служба Кремля.
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