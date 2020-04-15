Коронавирус
Мойка78Путин предложил направить 23 млрд на поддержку авиаотрасли
Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса. Глава государства в ходе совещания с правительством РФ подчеркнул, что сектор авиаперевозок столкнулся с серьезными трудностями.
Читать в источнике
Оценить14
Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Интерфаксвчера в 09:44
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество
В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 28 погибших за сутки.
Известия 03:46
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32
Здоровье
В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
Экономика
Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
RT на русском вчера в 14:46
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Ростовской области за сутки 6 человек заразились коронавирусом
Всего в России зарегистрировано 24490 заразившихся коронавирусом. Это на 3338 человек больше, чем было сутками ранее.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:45
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК 00:00
Общество
В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
Авто
FIA проследит за переходом McLaren на моторы Mercedes
Команды договорились с FIA об отсрочке перехода на новый регламент и использовании в следующем сезоне сегодняшних машин.
F1news.ru вчера в 12:35
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за сутки
В Крыму за сутки было выявлено два новых случая заражения коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов 15 апреля на заседании оперативного штаба.
ИА Красная Весна вчера в 03:29
Общество
В России зафиксировали 3448 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки выявили 3448 новых больных (+14,1 процента) в 84 регионах: из них 1370 — в Москве, 467 — в Московской области, 154 — в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 04:04
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Технологии
Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Приамурье ожидают в мае
Глава Приамурья Василий Орлов во время прямого эфира в Instargam рассказал, что по оценкам эпидемиологов, пик заболеваемости новым коронавирусом в нашем регионе произойдет в мае.
ИА Порт Амур 03:12
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Происшествия
В Москве исчезли пробки и очереди в метро из-за проверки пропусков
В московском метро в час пик удалось избежать очередей из-за проверки цифровых пропусков.
Мослента 03:06
Спорт
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста 14 апреля в 05:52
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54