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BFM.ru
BFM.ru

Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторских организаций. По словам президента, часто коллекторские агентства при взыскании задолженностей переходят все границы.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
 слова Аристова.
Известия08:45
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Известия

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

Известия08:45
РБК

Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов

РБК09:36
Коммерсантъ

Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

Коммерсантъ08:13
Газета.Ru

Путин рекомендовал ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Газета.Ru11:40
RT на русском

Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

RT на русском07:44
РИА Новости

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

РИА Новости07:41
ТАСС

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

ТАСС08:10

Названы сроки создания летного образца ракеты «Союз-5»

Первый летный образец перспективной ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (предприятие-изготовитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру09:09

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
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Сафронова направят на психиатрическую экспертизу в институт Сербского

«Следствие сегодня ознакомило защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы, которая будет проведена в институте психиатрии имени Сербского», — рассказал собеседник информагентства.
Известия10:38

«Газпром» назвал планируемый уровень газификации России к 2030 году

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 2030 году.
Rambler News Serviceвчера в 05:54
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Банк ВТБ снизил ставки по программе кредитования «АвтоРалли» на 1,5%. Теперь взять кредит на покупку нового автомобиля можно по минимальной ставке 7,5% годовых, а размер первоначального взноса составляет фиксированные 10% от его стоимости.
Автоновости дня01:57
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