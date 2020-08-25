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BFM.ru
BFM.ru

Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторских организаций. По словам президента, часто коллекторские агентства при взыскании задолженностей переходят все границы.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
 слова Аристова.
Известия08:45
Подробнее о событии
РБК

Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов

РБК09:36
РИА Новости

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

РИА Новости07:41
Газета.Ru

Путин считает, что коллекторы иногда переходят все границы

Газета.Ru07:55
Известия

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

Известия08:45
RT на русском

Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

RT на русском07:44
Коммерсантъ

Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

Коммерсантъ08:13
ТАСС

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

ТАСС08:10

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Газета.Ru11:04

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Сафронова направят на психиатрическую экспертизу в институт Сербского

«Следствие сегодня ознакомило защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы, которая будет проведена в институте психиатрии имени Сербского», — рассказал собеседник информагентства.
Известия10:38

NASA просит помочь с научными целями для изучения Луны

Присланные предложения должны помочь специальной команде, которая в настоящее время формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана "разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD".
Газета.Ruвчера в 08:15
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В беседе с журналистами в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начавшихся государственных испытаниях новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Военное деловчера в 08:57
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Кремль оценил желание белорусской оппозиции сотрудничать с Россией

Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с Россией, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия07:09
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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