Путин поручил взять под контроль работу коллекторов
Смотрите также
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
Минобороны подписало контракт на строительство подлодок с «Калибрами»
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
Песков ответил на обвинения в адрес России по делу Навального
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Сафронова направят на психиатрическую экспертизу в институт Сербского
Бизнесмен Анатолий Быков стал фигурантом дела об организации убийства
Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток
Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым
Путин поручил сформировать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике
Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу
Песков ответил на обвинения в адрес России по делу Навального
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Путин поручил взять под контроль работу коллекторов
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторских организаций. По словам президента, часто коллекторские агентства при взыскании задолженностей переходят все границы.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
слова Аристова.
Подробнее о событии