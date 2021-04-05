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Путин поручил заняться регулированием цен на продукты на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с властями регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), проанализировать местные цены на продукты и сократить разрыв между ними и среднероссийским уровнем.В источнике

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Путин поручил сократить разрыв цен в ДФО со среднероссийскими

РБКвчера в 09:47

Путин поручил уменьшить разницу в ценах между Дальним Востоком и другими регионами

Коммерсантъвчера в 09:01

Путин поручил рассмотреть вопрос о продаже масличных культур из ДФО на бирже

ТАССвчера в 09:10

Путин поручил проверить цены на продукты на Дальнем Востоке

Lenta.ruвчера в 08:05

Путин поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке

RT на русскомвчера в 08:54

Путин поручил провести анализ цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры

Комсомольская правдавчера в 07:48

Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное

Российская газетавчера в 09:10
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