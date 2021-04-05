Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с властями регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), проанализировать местные цены на продукты и сократить разрыв между ними и среднероссийским уровнем.

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