Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции
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«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.В источнике
Подробнее о событии
Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции
Газета.Ruвчера в 10:36
Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции
Говорит Москвавчера в 10:27