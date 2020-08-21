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Евразия Daily
Евразия Daily

Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.В источнике
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Известия

Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Известиявчера в 10:22
RT на русском

Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

RT на русскомвчера в 10:36
Газета.Ru

Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Газета.Ruвчера в 10:36
РИА Новости

Путин дал поручения по вопросам миграции

РИА Новостивчера в 10:31
Говорит Москва

Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Говорит Москвавчера в 10:27
Российская газета

Россия присоединится к Международной организации по миграции

Российская газетавчера в 10:54
ТАСС

Россия вступит в Международную организацию по миграции

ТАССвчера в 10:22

В ЛНР заявили о поставках оружия с Украины в Белоруссию

Украинским нацистам удалось переправить в Белоруссию партию оружия и боеприпасов, заявил глава управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко 21 августа в ходе брифинга.
ИА Красная Веснавчера в 10:12
4

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
76

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
45

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
5

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ru20 августа в 10:46
74

Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
РБК19 августа в 20:24
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