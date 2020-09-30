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Интерфакс
Интерфакс

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.В источнике
С чего всё началось
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РБК03:33
Подробнее о событии
URA.Ru

Путин запретил вывозить из России необработанный лес

URA.Ru03:38
Известия

В России предложили запретить экспорт необработанной древесины

Известия05:19
РИА Новости

Правительство намерено запретить экспорт необработанной древесины

РИА Новости04:59
RT на русском

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

RT на русском04:31
ТАСС

Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины

ТАСС03:34
РБК

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

РБК03:33
Интерфакс

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Интерфакс03:17

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России
Lenta.ru06:41
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D-Wave анонсировала адиабатический квантовый вычислитель нового поколения

Канадская компания D-Wave объявила о создании машины для квантового отжига на 5000 кубитах, который превосходит прошлое поколение устройств по размеру, количеству связей между кубитами и скорости работы.
N+105:39

В Брянской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса

Как рассказал глава управления Роспотребнадзора по Брянскому региону и главный санитарный врач области Людмила Трапезникова, на территории Брянщины будут строго контролировать соблюдение масочного режима.
Брянская улица02:33
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Роман Ротенберг покинул расположение СКА из-за симптомов простуды

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, глава штаба СКА почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углублённого медобследования.
Чемпионат07:07

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК покинул пост

Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи на сайтах с результатами выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости05:41