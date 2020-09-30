Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.В источнике
С чего всё началось
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РБК03:33
Подробнее о событии
Российская газета

Путин заявил о создании системы учета древесины

Российская газета03:33
РБК

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

РБК03:33
Народные новости

Путин поручил запретить вывоз необработанного лиственного леса из РФ

Народные новости03:15
Интерфакс

Путин предложил ввести должности региональных лесинспекторов

Интерфакс03:53
URA.Ru

Путин запретил вывозить из России необработанный лес

URA.Ru03:38
Известия

Путин предложил ввести в субъектах должность главного лесного инспектора

Известия03:29
РИА Новости

Путин предложил ввести правовой институт обследования лесных участков

РИА Новости03:39

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в Карабахе

Вопрос возможного военного вмешательства России в конфликт в Карабахе в телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждался.
ИА Красная Весна03:08
81

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.
Вести.Ru03:01
184

«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
229

Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
1

Хоккеист «Автомобилиста» убедил судью не удалять соперника

По информации источника, Голышев в одном из моментов наступил на шайбу, однако судьи сочли это за нарушение со стороны игрока "Сибири" Виталия Меньшикова и приняли решение удалить его на две минуты.
RuNews24.ru28 сентября в 13:17

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

29 сентября 2020 года Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и членов белорусского правительства из-за нарушения прав человека.
Саминвестор03:38
824