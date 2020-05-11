Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости

Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране. Программа должна быть запущена с 1 июня.
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Путин запустил новую кредитную программу поддержки занятости

НТВ10:14

Путин предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости населения с 1 июня

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Путин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости

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Путин анонсировал кредиты для поддержки занятости под 2%

Экономика сегодня09:46

Списание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Царьград10:01

В России с 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости

Компания09:39
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Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
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Происшествия

Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео

Lenta.ru 11:13
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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Игры

Слухи: «мягкий» перезапуск Silent Hill состоится в следующем году

Участник форума ResetEra под псевдонимом KatharsisT, пользующийся на ресурсе репутацией инсайдера, поделился якобы закулисными подробностями о потенциальном «мягком» перезапуске Silent Hill.
3DNews 10:21
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Экономика

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей.
Коммерсантъ 18:44
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Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
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Кино

20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»

RT на русском 02:10
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
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Общество

Власти Дагестана продлили режим самоизоляции

Режим домашней самоизоляции граждан в Дагестане будет продлен. Об этом вечером 11 мая сообщил глава республики Владимир Васильев.
Махачкалинские известия 14:00
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Наука

Непринятие конечностей связали с аномалиями в структурах мозга

Проведенное исследование помогло ученым понять, что чувство принадлежности конечности зависит от того, в какой степени сенсомоторная область конечности функционального связана со всеми остальными областями мозга.
Anonsens 13:16
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру 13:22
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз

Тарантас Ньюс вчера в 02:19
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Общество

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
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Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
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Кино

Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина

В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
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Футбол

Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»

Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
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Политика

Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины

Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
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Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
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Общество

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
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Футбол

Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции.
Матч ТВ 14:50
Здоровье

Россиянам дали советы по здоровому питанию в самоизоляции

Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по здоровому питанию в самоизоляции.
Lenta.ru 18:08
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости 16:26
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