Коронавирус
Газета.RuПутин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости
Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране. Программа должна быть запущена с 1 июня.
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Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Игры
Слухи: «мягкий» перезапуск Silent Hill состоится в следующем году
Участник форума ResetEra под псевдонимом KatharsisT, пользующийся на ресурсе репутацией инсайдера, поделился якобы закулисными подробностями о потенциальном «мягком» перезапуске Silent Hill.
3DNews 10:21
Экономика
Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей.
Коммерсантъ 18:44
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Кино
20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»
RT на русском 02:10
Общество
Власти Дагестана продлили режим самоизоляции
Режим домашней самоизоляции граждан в Дагестане будет продлен. Об этом вечером 11 мая сообщил глава республики Владимир Васильев.
Махачкалинские известия 14:00
Наука
Непринятие конечностей связали с аномалиями в структурах мозга
Проведенное исследование помогло ученым понять, что чувство принадлежности конечности зависит от того, в какой степени сенсомоторная область конечности функционального связана со всеми остальными областями мозга.
Anonsens 13:16
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру 13:22
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз
Тарантас Ньюс вчера в 02:19
Общество
Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Кино
Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина
В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru 15:42
Футбол
Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»
Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
Soccer.ru 15:06
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины
Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Футбол
Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции.
Матч ТВ 14:50
Здоровье
Россиянам дали советы по здоровому питанию в самоизоляции
Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по здоровому питанию в самоизоляции.
Lenta.ru 18:08
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости 16:26