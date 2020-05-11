Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране. Программа должна быть запущена с 1 июня.

Общество Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.

Политика Российские супертраулеры оставили без улова британских рыбаков Законный промысел дюжины российских супертраулеров в британской природоохранной зоне вызвал гнев экоактивистов и зависть рыболов Объединенного Королевства.

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. 229

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 263

Политика Украина продлила санкции против российских соцсетей Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства. 4

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN. 42

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 620

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 255

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 163

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 26

Политика МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России. 161

Шоу-бизнес Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет. 1

Авто Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias. 40

Общество «Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет Правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился, сказал РБК источник, знакомый с руководством «Роснефти». 65

Политика Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти. 6

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 227