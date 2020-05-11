Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости

Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране. Программа должна быть запущена с 1 июня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости

ТК Звезда11 мая в 10:12

Самозанятым гражданам решено вернуть выплаченные ими в 2019 году налоги

Взгляд.ру11 мая в 09:41

Путин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости

Газета.Ru11 мая в 09:51

Путин сообщил о запуске кредитной линии поддержки занятости в РФ

Национальная служба новостей11 мая в 09:47

Путин предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости населения с 1 июня

Агентство Москва11 мая в 09:42

Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости

Аргументы и Факты11 мая в 09:53

Путин запустил кредит для поддержки занятости со ставкой 2%

Общественная служба новостей11 мая в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Общество

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Политика

Российские супертраулеры оставили без улова британских рыбаков

Законный промысел дюжины российских супертраулеров в британской природоохранной зоне вызвал гнев экоактивистов и зависть рыболов Объединенного Королевства.
ПолитРоссия 14:29
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
1,1K
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
6
Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
229
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,2K
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
10
Общество

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
3
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
263
Кино

«Звездные войны: Последние джедаи» стали одним из самых спорных фильмов за 40 лет

Popcornnews.ru вчера в 17:30
Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
1
Политика

Украина продлила санкции против российских соцсетей

Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
4
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
42
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
620
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
255
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
163
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
26
Политика

МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
161
Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета вчера в 03:30
67
Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
385
Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
1
Авто

Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры

Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
40
Общество

«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

Правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился, сказал РБК источник, знакомый с руководством «Роснефти».
РБК 13:43
65
Политика

Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
6
Происшествия

Двух начальников полиции задержали в российском городе

Lenta.ru 09:45
74
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
34
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта

RuNews24.ru 02:20
3
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
227
Политика

Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное