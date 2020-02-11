с чего всё началось

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.

Происшествия Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.

Экономика Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Политика Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.

Культура В Москве открывается выставка работ Анненкова Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Общество Всемирный мобильный конгресс отменен из-за коронавируса В Барселоне из-за эпидемии коронавируса отменен Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020) - одна из крупнейших выставок мобильной электроники в мире.

Экономика Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Экономика Центробанк продаст правительству акции Сбербанка Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Общество Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.

Общество Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.

Происшествия Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.