Экономика
Вести.RuПутин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл
Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.РБКвчера в 06:07
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Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Экономика
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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Экономика
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Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
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Общество
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Кино
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Общество
В Египте нашли более 80 древних захоронений с глиняными гробницами
Египетские археологи обнаружили 83 древних захоронения в районе Умм аль-Хальджан провинции Дакахлия.
Общество
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Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Общество
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Общество
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Происшествия
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Происшествия
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Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.