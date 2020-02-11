с чего всё началось

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Экономика Центробанк продаст правительству акции Сбербанка Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Экономика Госпрограмма развития села сократилась при неудачной попытке расширения Минсельхоз предлагает сократить финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — с 2,3 трлн руб. до 1,5 трлн руб. на 2020–2025 годы, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства.

Кино Тайка Вайтити рассказал о судьбе фильма по культовому аниме «Акира» Режиссёр Тайка Вайтити сообщил журналистам: он не уверен в том, что ему удасться снять игровой фильм на основе манги «Акира» и культового полнометражного одноименого аниме.

Происшествия Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Интернет Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.

Политика Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.