Экономика
Вести.RuПутин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл
Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.РБКвчера в 06:07
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