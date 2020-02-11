с чего всё началось

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.

Политика Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.

Политика Кадыров оценил слова Путина о семье и браке Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

Здоровье Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам С учетом двух погибших за пределами КНР, общее число жертв вируса составило 1490. Сутки назад эта цифра составляла 1367 человек.

Авто Санкции подняли российский автопром Экспорт легковых автомобилей в 2019 году превысил досанкционный уровень 2013—2014 годов в деньгах, несмотря на девальвацию рубля.

Экономика Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2 Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.

Общество Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года Как предполагалось ранее, возможность перехода в эту категорию бизнеса появится у жителей края только в 2021 году, однако представители ведомства не исключают, что налог для самозанятых могут ввести уже летом 2020 года.

Общество Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян 13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Политика Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17 Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.

Наука Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев Исследователи обнаружили у нынешних жителей Западной Африки от двух до 19 процентов ДНК, которых не было у неандертальцев и денисовцев и пришли к выводу, что предки некоторых западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с пока еще неизвестными видами людей, которые отделились еще до появления неандертальцев и денисовцев.

Шоу-бизнес Лещенко раскрыл размер своей пенсии Народный артист России Лев Лещенко рассказал, какую пенсию он получает. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Футбол В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Общество Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.