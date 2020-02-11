Экономика

Вести.RuВести.RuПутин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
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РИА Новостивчера в 06:02

Креативный капитал

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
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Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам

С учетом двух погибших за пределами КНР, общее число жертв вируса составило 1490. Сутки назад эта цифра составляла 1367 человек.
Lenta.ru 21:30
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

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Авто

Санкции подняли российский автопром

Экспорт легковых автомобилей в 2019 году превысил досанкционный уровень 2013—2014 годов в деньгах, несмотря на девальвацию рубля.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
Газета.Ru вчера в 07:48
Общество

Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года

Как предполагалось ранее, возможность перехода в эту категорию бизнеса появится у жителей края только в 2021 году, однако представители ведомства не исключают, что налог для самозанятых могут ввести уже летом 2020 года.
АМИТЕЛ 21:46
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.
Goroday.ru 03:25
Хоккей

Бобровский пропустил 3 шайбы и был заменён в начале второго периода

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён в начале второго периода после того, как пропустил три шайбы.
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Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

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МонаВиста 07:29
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Биатлон

Биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил

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Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17

Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
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Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев

Исследователи обнаружили у нынешних жителей Западной Африки от двух до 19 процентов ДНК, которых не было у неандертальцев и денисовцев и пришли к выводу, что предки некоторых западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с пока еще неизвестными видами людей, которые отделились еще до появления неандертальцев и денисовцев.
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Армия и оружие

Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

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Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Лев Лещенко рассказал, какую пенсию он получает. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
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В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
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В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

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Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

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В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
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Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК вчера в 03:44
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