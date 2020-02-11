с чего всё началось

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.

Политика Украина отказалась поставлять воду в Крым Ранее в украинском парламенте заявляли о том, что подача воды в Крым может произойти в рамках своеобразного обмена: Украина начинает поставки воды в Крым, а Россия не мешает Вооруженным силам Украины убивать жителей ДНР и ЛНР.

Политика В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.

Интернет Количество пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Экономика Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Общество Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян Звание Героя России Ботяну было присвоено указом российского президента за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.

Наука Рак развивается из-за воздействия патогенов Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.

Хоккей «Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ "Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).

Происшествия Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали Глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов задержан после незаконной выдачи разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает управление СК по Иркутской области.