В России запустят новый инвестиционный цикл. Вложения пойдут на обновление и создание новых рабочих мест, развитие промышленности и других секторов экономики. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Политика Путин предложил пакет поправок в Конституцию и анонсировал голосование Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимости в новой Конституции нет, и предложил несколько изменений в основной закон.

Армия и оружие СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Хоккей Форвард «Витязя» Артюхин дисквалифицирован на четыре матча КХЛ Нападающий подмосковного "Витязя" Евгений Артюхин наказан дисквалификацией на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ за грубый силовой прием в игре против "Йокерита" из Хельсинки, сообщается на сайте лиги.

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Здоровье Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы Согласно утверждениям известного немецкого врача-онколога, руководителя мюнхенского онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Ханы Алгюль, ак поджелудочной железы сложно поддается лечению, в связи с тем, что болезнь, как правило, выявляется только на поздней стадии развития.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Происшествия Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.

Политика Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.

Экономика В «РусГидро» переворачивают активы По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.

Политика Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.

Политика Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.