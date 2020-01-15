Экономика

Татар-информТатар-информПутин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

В России запустят новый инвестиционный цикл. Вложения пойдут на обновление и создание новых рабочих мест, развитие промышленности и других секторов экономики. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию.
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Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

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Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

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Политика энергоэффективности по-прежнему не удается российским властям

Коммерсантъвчера в 17:31
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Индия хочет создать центр подготовки космонавтов

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Путин предложил пакет поправок в Конституцию и анонсировал голосование

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимости в новой Конституции нет, и предложил несколько изменений в основной закон.
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СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
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Энергетика

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Согласно утверждениям известного немецкого врача-онколога, руководителя мюнхенского онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Ханы Алгюль, ак поджелудочной железы сложно поддается лечению, в связи с тем, что болезнь, как правило, выявляется только на поздней стадии развития.
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
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Путин призвал бороться с попытками переиначить историю

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Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
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Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
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Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
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Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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В «РусГидро» переворачивают активы

По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
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Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
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Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
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Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
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Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

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