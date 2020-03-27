Экономика

Вести.RuВести.RuКолоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 07:27

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Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ruвчера в 14:46

Путин одобрил «Силу Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 07:03

Путин поручит начать проектные работы для «Силы Сибири – 2»

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ТАССвчера в 07:24

Путин даст поручение о начале проектных работ для «Силы Сибири — 2»

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«Силе Сибири — 2» быть. Путин дал добро на проект нового газопровода

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Путин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»

РБКвчера в 09:12
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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Вести.Ru вчера в 09:58
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Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
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Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
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Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".
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