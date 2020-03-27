Политика
РБКПутин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.Известиявчера в 07:27
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Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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На участке Филевской линии московского метро прервано движение поездов
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Общество
В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя
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Общество
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На Кубани коронавирус подозревают у 258 человек
Согласно информации ведомства, по состоянию на утро 26 марта в регионе с подозрением на COVID-19 госпитализировано 258 человек, из них 112 остаются в стационаре.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
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Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
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Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области
Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.