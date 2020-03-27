с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Здоровье В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.

Экономика Россиянам задумали субсидировать ипотеку Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Происшествия На Кубани коронавирус подозревают у 258 человек Согласно информации ведомства, по состоянию на утро 26 марта в регионе с подозрением на COVID-19 госпитализировано 258 человек, из них 112 остаются в стационаре.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.