Политика

РБКРБКПутин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
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Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

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Путин даст поручение о начале проектных работ для «Силы Сибири — 2»

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«Силе Сибири — 2» быть. Путин дал добро на проект нового газопровода

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Путин поручит начать проектные работы для «Силы Сибири – 2»

Известиявчера в 07:27
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На Кубани коронавирус подозревают у 258 человек

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Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

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